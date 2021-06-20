Горняк22: Красиво и страшно: непогода «прошлась» по Алтайскому краю с молниями и градом

Гроза. Молния Фото: pixabay.com

В соцсетях жители края обмениваются фотографиями и видео – как и обещали синоптики, во второй половине дня 19 июня сильная жара уступила место грозам и ливням

Непогода пришла днем 19 июня в Алтайский край. В городах и районах региона уже прошли сильные дожди с грозой и градом. Пользователи соцсетей делятся их последствиями.

Так, днем в Новоалтайске побило крупным градом машины и посадки в огородах.

Из-за града образовалась и пробка на участке Чуйского тракта у Новоалтайска – водители машин, которым повезло, успели спрятаться под мостом, тем самым перегородив дорогу остальным машинам.

В селе Советское молния едва не попала в жилой дом.

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В Бийске горожане сначала стали свидетелями пыльной бури, из-за которой ничего не было видно, а затем на город обрушился ливень и сильнейшая гроза. По словам бийчан, молнии били не менее получаса.

Одна из молний в Бийске попала в трамвай, двигавшийся по переулку Коммунарский. Трамвай загорелся.

Некоторые разряды молний бийчане даже сняли на видео, все это сопровождалось раскатами грома и сильным дождем с ветром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инцидент Бийск (@incident_22)

И только в Барнауле к вечеру пока не было ни дождя, ни грозы – жители города говорят лишь о сильном ветре. Однако ожидается, что непогода в ближайшие часы настигнет и краевую столицу.

Добавим, по прогнозам синоптиков, 20 июня в крае также ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Непогода не успокоится и 21 июня – в регионе также ожидаются сильные дожди, грозы.

ТОЛК