Горняк22: Резкое похолодание с дождем и ветром пришло 20 июня в Алтайский край

Дождь. Погода Фото: Анна Меньшикова

Прохладная и дождливая погода задержится в регионе, по предварительному прогнозу синоптиков, на неделю. Так, на смену жаре пришла прохлада

20 июня дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +16…+21 градус. По восточным и южным городам и районам региона пройдут кратковременные дожди, местами прольются сильные ливневые дожди, возможны грозы и выпадение града. Ветер подует северо-западный, со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 17-22 м/с, при грозах – до 25-28 м/с, сообщает ЦГМС края.

В Барнауле в воскресенье ожидается около +16…+18 градусов. В течение дня – кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

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