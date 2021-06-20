Горняк22: Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня

Президент Владимир Путин Фото: Фото: kremlin

В прошлом году из-за пандемии коронавируса прямая линия президента с народом не проводилась – в последний раз ее провели 20 июня 2019 года

Сайт Кремля сообщает о начале сбора вопросов от граждан России для прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Она состоится 30 июня – трансляция начнется на телеканалах в 12.00 по московскому времени.

На сайте Кремля сообщается, что президент будет общаться с россиянами «в свободном режиме» и «ответит на вопросы, которые интересуют граждан». Как правило, после проведения прямой линии Путин направляет список поручений и назначает ответственных за их исполнение.

Как можно задать вопросы президенту Путину:

через приложение Москва – Путину

через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф)

через СМС-сообщения на номер 0–40–40

по телефону 8–800–200–40–40

в официальных группах программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Сообщается, что сбор вопросов начнется с 20 июня и будет продолжаться до окончания программы.

Транслировать прямую линию с президентом будут многие российские телеканалы – Первый, Россия 1, Россия 24, НТВ, Мир, ОТР. Также прямую линию можно будет слушать в эфире радиостанций Маяк, Вести FM, Радио России.

Добавим, что прямая линия с президентом пройдет уже в 18-й раз.

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