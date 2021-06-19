Горняк22: Соцсети: частный дом загорелся от удара молнии в Алтайском крае

Место происшествия Фото: "Инцидент Рубцовск"/"ВКонтакте"

В момент возгорания над городом бушевала сильная гроза с молниями. По словам очевидцев, один из разрядов попал прямо в здание

Частный дом загорелся в алтайском городе Рубцовске днем 17 июня предположительно после удара молнии , сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Рубцовск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, ЧП произошло в районе переулка Рябинового.

На месте работают экстренные службы.

Как уточнили «Толку» в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, горит строящееся здание. Здесь подтвердили, что в момент возгорания в городе бушевала сильная гроза.

Между тем синоптики передают ухудшение погоды в ближайшие дни в регионе – на смену аномальной жаре придут похолодание, ливни с градом и сильный ветер.

ТОЛК