Горняк22: В России синоптики пообещали комфортную погоду в июле

Погода Фото: pixabay.com

По предварительному прогнозу, июль должен оказаться вполне комфортным в российских регионах. Уточненный прогноз будет представлен в конце нынешнего месяца

В России погода в июле будет в пределах климатической нормы или теплее, чем обычно, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, сообщает «Российская газета».

По словам синоптика, теплее нормы погода ожидается на Урале и в Западной Сибири, кроме Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей. В среднем +21..+26 градусов ожидается в июле на юге Сибири, что холоднее нормы. В Красноярском крае погода в июле также будет ниже нормы.

«Засушливым будет июль на севере Красноярского края, включая и Красноярск. Много дождей на фоне прохладной погоды прольется на юге Западной Сибири», – отметила учёная.

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