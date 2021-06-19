Горняк22: В Барнауле открыли фотовыставку, посвященную борцам с коронавирусом

Открытие фотовыставки к Дню медицинского работника Фото: Правительство Алтайского края

Выставка необычного формата – она расположена на открытом пространстве у Алтайского краевого театра драмы, посмотреть ее могут все желающие

Вечером в пятницу 18 июня в Барнауле состоялось открытие фотовыставки «Есть такая профессия – жизни спасать», она приурочена к Дню медицинского работника.

На выставке представлено 102 фотоработы алтайских фотографов и журналистов, герои работ – медики Алтайского края, в том числе и медработники «красной зоны», которые уже больше года ведут борьбу с коронавирусом.

Губернатор края Виктор Томенко, открывая фотовыставку, отметил, что врач – профессия, которая требует высокой отдачи, высокого уровня квалификации, большого объема знаний.

Кроме того, на фотографиях-постерах есть и специальный QR-код – он ведет на сайт Министерства здравоохранения Алтайского края в раздел «Спасибо, доктор!». Здесь можно оставить слова благодарности алтайским врачам. Как отмечают в минздраве, сейчас в этом разделе уже более полутора тысяч слов признательности в адрес алтайских врачей.

Выставка будет доступна для посетителей до 1 сентября.

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