Горняк22: В алтайское Лебединое озеро планируют выпустить форель
Рыба Фото: pixabay.com
Процесс выращивания от однограммового малька до товарной кондиции весом под три килограмма занимает два-три года. Перед отправкой в водоем рыба пройдет адаптацию
Известная достопримечательность Алтайского края – незамерзающее озеро Светлое (Лебединое) станет местом обитания ценных пород рыб. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».
Сюда планируют выпустить форель, которую содержат на форелевой ферме в Советском районе на базе бывшего совхоза «Радужный».
В прошлом году в рыбхозяйстве «Семилетка» вырастили 20 тонн рыбы при перспективной мощности до 300 тонн – радужную форель, янтарную и пеструю палию. Весь процесс от однограммового малька до товарной кондиции весом под три килограмма занимает два-три года.
Сообщается, что в облюбованное лебедями незамерзающее озеро форель отправят после адаптации к местной воде и набора веса.