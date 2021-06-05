Горняк22: Бывший «природный» министр Алтая занял руководящую должность в нацпарке

Владимир Попрядухин Фото: Толк

Национальный парк «Салаир» был создан в сентябре 2020 года и находится в восточной части Алтайского края, на границе с Кузбассом. Он является первой охраняемой территорией такого типа в регионе

Экс-министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин занял должность председателя общественного совета национального парка «Салаир», сообщает «Политсибру» со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта.

Примечательно, что, согласно протоколу заседания совета, Попрядухин вошел в состав органа как «активист-общественник».

Кресло министра природных ресурсов в Алтайском крае до сих пор остается вакантным. Кандидатуру главы Алейска Ивана Маскаева, который претендовал на это место, не одобрили «наверху».

Владимир Попрядухин занимал место министра с 2017 по 2020 год. До этого он был начальником главного управления природных ресурсов и экологии, которое позже преобразовали в министерство.

Попрядухин ушел в отставку 21 сентября 2020 года по собственному желанию. Однако эксперты связывают его уход с конфликтом в лесной отрасли. Кроме того, на решение могли повлиять скандалы в ведомстве. Так, в конце ноября суд признал виновными в превышении должностных полномочий бывшего замглавы минприроды Владимира Черных и начальника-лесничего Белокурихинского лесничества Сергея Пухирева

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