Горняк22: Бывшего рубцовского чиновника будут судить за крупную взятку

Деньги. Зарплата. Рубли Фото: pixabay.com

Житель Рубцовска не имел права получать средства, выделенные на покупку жилья. Однако, предположительно, ему удалось попасть в списки благодаря чиновнику

В суде рассмотрят дело бывшего завотдела Администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным «Банкфакс», речь идет о Геннадии Онищенко.

По версии следствия, в период с декабря 2018 по июль 2019 чиновник, являясь ответственным за исполнение социальных выплат на приобретение жилья, получил взятку в 400 тысяч рублей за включение местного жителя в список тех, кто имеет право на льготу. Таким образом рубцовчанин смог приобрести жилье по госпрограмме.

В ходе следствия чиновник свою вину не признал. На его имущество следователи наложили арест на сумму более 900 тысяч рублей. Теперь дело ушло в суд.

Ранее сообщалось, что заместителя главного врача «Алтайского краевого наркологического диспансера» (АКНД) обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

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