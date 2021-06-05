Горняк22: Сколько лет назад появилась российская полиция и когда отмечает день рождения

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Сколько лет исполняется российской полиции в 2021 году, когда и благодаря кому она возникла и в какой день отмечает свое появление

5 июня отмечается День образования российской полиции. Связано это с тем, что 303 года назад именно в это день началась история регулярной российской полиции.

Тогда при возведении Санкт-Петербурга у Петра I возникла необходимость в организации службы, которая взяла бы на себя функции борьбы с правонарушениями и охраны общественного порядка. И в 1718 году появилась должность генерал-полицмейстера, а также учрежден документ о полномочиях петербургской полиции и полицейской повинности населения, названный «Пунктами». Как пишет сайт Мвд.рф, через четыре года, такая же служба появилась и в Москве.

Праздник начали отмечать в 2018 года, когда российской полиции исполнилось ровно 300 лет.

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