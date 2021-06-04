ГОРНЯК22 04.06.2021
Предпринимателям

Горняк22: Надувной или каркасный: какой бассейн поставить на своем участке

Горняк22
4 часа Ago

Бассейн. Лето. Дети Фото: pixabay.com

Даже бюджетный бассейн может оказаться довольно дорогой покупкой. Прежде чем потратить деньги, узнайте плюсы и минусы разных моделей

Если всего каких-то несколько лет назад личный бассейн считался роскошью, то теперь позволить его могут многие. Вопрос обычно заключается только в том, на какой модели остановиться. Из бюджетных самым дешевым будет надувной бассейн, за каркасный придется заплатить больше. Чем еще они отличаются кроме цены, в разборе «Толка».

Надувной бассейн

Его изготавливают из прорезиненной пленки. Такой бассейн представляет собой мешок с кантом, который надувается. Для фильтрации обычно используют картриджную систему без устройства сбора загрязнений с поверхности воды, указывает сайт Magbas.ru.

Плюсы:

  • быстрота сборки;
  • легко убрать;
  • низкая цена.

Минусы:

  • Небольшой срок службы.
  • Быстро загрязняется.
  • Может портиться пол лучами солнца.
  • Требует подкачки воздуха.
  • Нужно убирать на зиму.

Сезонный каркасный бассейн

Как пишет сайт Intex-leader.ru, такой бассейн состоит из каркаса и специально обработанной ПВХ-ткани, которая на него натягивается. Таким образом можно получить водоем любого размера, который легко перемещать по участку. Бассейн можно оснастить системой очистки воды, а также простой подсветкой.

Плюсы:

  • быстрота сборки;
  • приемлемая цена;
  • прочнее надувного бассейна.

Минусы:

  • Небольшой срок службы (обычно несколько лет).
  • Необходимость разбирать на зимнее время.
  • Хлипкие стены.

Каркасный бассейн морозоустойчивого типа

Существуют еще каркасные бассейны, которые не нужно разбирать на зиму. В качестве стен у таких используется металлический лист. Каркас бассейна усилен более широкими стойками и поручнями. Гидроизоляцией и отделкой является пленка ПВХ. Такой бассейн можно дополнить хорошей песочной системой фильтрации воды.

Плюсы:

  • быстрота сборки;
  • прочность;
  • приемлемая цена (чуть дороже, чем сезонный);
  • не нужно разбирать на зиму.

Минусы:

  • Срок службы до 10 лет.
  • Может порваться пленка.
  • Стены уступают в прочности стационарным бассейнам.

Что касается цены, то тут многое зависит от типа бассейна, материала, формы и диаметра. Так, самый дешевый надувной бассейн диаметром 180 см, по данным Leroymerlin.ru, можно приобрести примерно за 1,3 тыс. рублей. Цены на сезонный каркасный бассейн начинаются от 7 тыс. Морозоустойчивая модель обойдется примерно в 45 тыс. рублей.

ТОЛК

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