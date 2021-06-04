Горняк22: Общая дочь, трагедия, расставание. Что известно о девушке Тимы Белорусских

Тима Белорусских Фото: instagram.com/timabelorusskih/

У певца Тимы Белорусских есть дочь. С ее мамой Яной исполнитель расстался. По словам Белорусских, в этом никто не виноват, просто так сложились обстоятельства

Певцу Тиме Белорусских – 22 года. Сценический образ певца – романтический юноша, который в «мокрых кроссах» готов идти за своей любовью и дарить возлюбленной незабудки. Однако в реальной жизни у певца есть дочь. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю.

Тима Белорусских влюбился в маму своей дочери Яну совсем юным. У пары родилась дочь, когда Белорусских было 16 лет, пишет StarHit.

Певец стал популярным уже после рождения дочери. У него начались концерты и гастроли. Продюсер и лейбл скрывали всю информацию о личной жизни певца.

«В день, когда вышел мой первый альбом, Яна выпала с седьмого этажа», – рассказал Белорусских. По его словам, это был несчастный случай, девушка потянулась за телефоном, уточняет «Вокруг-ТВ».

Яна попала в больницу. А Тима Белорусских был вынужден уехать на съемки, потом в тур. Он не смог быть рядом с девушкой во время сложной реабилитации. Рядом был друг певца, с которым у Яны постепенно сложились романтические отношения.

«А я в тот момент ездил с альбомом. Но тут есть такой момент: не поехал бы я, не было бы денег на реабилитацию», — говорит Тима Белорусских.

Процесс восстановления девушки идет до сих пор. Белорусских рассказал, что она еще не может бегать, но много ходит.

Ранее «Толк» сообщал, что музыкант Тима Белорусских признал свою вину в деле о наркотиках. В суде Белорусских признался, что употребляет наркотики с 16 лет. Он рассказал, что курил гашиш, когда ещё не был знаменит, а позже перешел на кокаин.

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