Горняк22: Барнаульский застройщик добился разморозки проекта на 40 многоэтажек у аэропорта

Самолет Фото: pixabay.com

Компания «Алгоритм» начала готовиться к строительству 40 многоэтажных домов, школ и садов на Павловском тракте около ТРЦ «Арена»

В середине мая Росавиация подписала заключение о том, что 86 га земли вдоль ул. Просторной и Павловского тракта в Барнауле не накрывает седьмая приаэродромная зона. Это значит, что там можно строить жилые дома. Арендатор земли компания «Алгоритм» уже начала готовиться к строительству.

«Сейчас мы готовим новый проект планировки микрорайона. После этого сможем получать градостроительные планы участков (ГПЗУ) и прорабатывать проекты домов», – прокомментировала «Толку» Ксения Белоусова, директор «Алгоритма».

14 мая, 6:04

Крупный московский застройщик интересуется участком барнаульского Лесного пруда

Одна из крупнейших строительных компания России ведет переговоры с барнаульскими предпринимателями по застройке уникального участка

Застройщик, как и прежде, видит на участке 40 многоэтажных домов. Преимущественно это 10-этажки, но будут и более высотные акценты (почти 600 тыс. кв. метров жилья (13,2 тыс. квартир).

Также на участке спроектированы две школы, детские сады, поликлиника, конечная остановка общественного транспорта, аллея и друга инфраструктура. То есть речь идет о строительстве полноценного микрорайона.

«Первая очередь – это четыре многоэтажных дома, построенных по разным технологиям: из кирпича, панели и монолитные. Это позволит рационально организовать процесс производства и уложится в максимально короткие сроки, что крайне важно, когда работаешь с использованием эскроу-счетов и проектного финансирования*, – комментирует Ксения Белоусова. – А также мы сможем предложить покупателям максимальный ассортимент квартир. Это важно».

Что это значит

В 2020 году компания «Алгоритм» уже имела на руках проект планировки микрорайона на 86 га и 40 домов с социальной инфраструктурой. Однако в этот момент на кадастровый учет поставили приаэродромные зоны, которые были разработаны еще в 2018 году.

Часть участка «Алгоритма» попала в седьмую зону, в которой по оценкам экспертов превышены нормативы по шуму и другие от пролетающих воздушных судов. Заключения экспертов вызвали бурю недовольство граждан и строителей по всей стране по многим причинам. Первые лишились возможности строить и реконструировать свои частные дома, вторые – возводить многоэтажки.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко писал в правительство РФ письмо о том, что следует вывести из седьмой приаэродромной зоны около 400 га земли со стороны аэропорта. Ранее Генеральный план Барнаула предусматривал там многоэтажную застройку и это важно для строительного комплекса краевой столицы, который страдает от дефицита земли.

* Проектное финансирование – банковский продукт для строительства многоэтажных домов. Он позволяет финансировать проекты, когда деньги дольщиков лежат на счетах эскроу – закрытых до момента ввода дома в эксплуатацию.

ТОЛК