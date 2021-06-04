Горняк22: Как защитить животное от комариных укусов и какое средство выбрать
Собака. Животные Фото: pixabay.com
Капли, спрей или ошейник: какое средство выбрать, чтобы оградить питомца от надоедливых насекомых, и чем эти способы защиты отличаются
Комары портят жизнь не только людям, но и животным. Особенно это касается собак, с которыми нужно гулять около двух раз в день. Для того, чтобы оградить питомцев от этих надоедливых насекомых, разработано немало средств. Как уточняет сайт Petstory.ru, самыми популярными среди них можно назвать ошейник, спрей и капли. Расскажем о каждом подобрее.
- Ошейник
Ошейник от комаров дает длительный эффект: при регулярном использовании он поможет обезопасить животное от укусов на несколько месяцев. Часто ошейники помогают еще и от клещей, и блох, так что с помощью него можно решить сразу несколько проблем, что очень удобно.
- Спрей
Спрей можно назвать одним из самых популярных средств защиты от кровососущих насекомых. Такие препараты действуют всего от недели до месяца, но защищают животное весьма эффективно. Минус спреев – питомца нельзя купать. Либо каждый раз его придется вновь опрыскивать.
- Капли
Капли от комаров действуют до восьми недель. Многие препараты обладают водостойкостью, так что животное можно даже мыть, после их нанесения. Кроме того, так же как и ошейники они обычно защищают от многих насекомых, включая блох и клещей.