Горняк22: Как защитить животное от комариных укусов и какое средство выбрать

Собака. Животные Фото: pixabay.com

Капли, спрей или ошейник: какое средство выбрать, чтобы оградить питомца от надоедливых насекомых, и чем эти способы защиты отличаются

Комары портят жизнь не только людям, но и животным. Особенно это касается собак, с которыми нужно гулять около двух раз в день. Для того, чтобы оградить питомцев от этих надоедливых насекомых, разработано немало средств. Как уточняет сайт Petstory.ru, самыми популярными среди них можно назвать ошейник, спрей и капли. Расскажем о каждом подобрее.

Ошейник

Ошейник от комаров дает длительный эффект: при регулярном использовании он поможет обезопасить животное от укусов на несколько месяцев. Часто ошейники помогают еще и от клещей, и блох, так что с помощью него можно решить сразу несколько проблем, что очень удобно.

Спрей

Спрей можно назвать одним из самых популярных средств защиты от кровососущих насекомых. Такие препараты действуют всего от недели до месяца, но защищают животное весьма эффективно. Минус спреев – питомца нельзя купать. Либо каждый раз его придется вновь опрыскивать.

Капли

Капли от комаров действуют до восьми недель. Многие препараты обладают водостойкостью, так что животное можно даже мыть, после их нанесения. Кроме того, так же как и ошейники они обычно защищают от многих насекомых, включая блох и клещей.

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