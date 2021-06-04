Горняк22: На барнаульском рынке 4 июня можно бесплатно проверить здоровье
Медобследование Фото: zdravalt.ru
Жители и гости краевой столицы смогут проверить несколько систем организма. По результатам обследования врач-терапевт даст заключение о состоянии здоровья
4 июня барнаульцы могут бесплатно пройти медицинское обследование на Янтарном рынке (ул. Сухэ-Батора, 3а), сообщает пресс-служба минздрава Алтайского края. Его проведут специалисты Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Пройти медобследование можно с 10.00 до 15.00. При этом при себе необходимо иметь документы – паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
В частности, в программу медицинского обследования входят:
- Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин
- Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре
- Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра
- Измерение артериального давления
- Измерение внутриглазного давления, остроты зрения
- Измерение мышечной силы (динамометрия)
- Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела.
Ранее сообщалось, что кардиологи назвали способы борьбы с сердечным приступом.