ГОРНЯК22 04.06.2021
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Горняк22: На барнаульском рынке 4 июня можно бесплатно проверить здоровье

Горняк22
4 часа Ago

Медобследование Фото: zdravalt.ru

Жители и гости краевой столицы смогут проверить несколько систем организма. По результатам обследования врач-терапевт даст заключение о состоянии здоровья

4 июня барнаульцы могут бесплатно пройти медицинское обследование на Янтарном рынке (ул. Сухэ-Батора, 3а), сообщает пресс-служба минздрава Алтайского края. Его проведут специалисты Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Пройти медобследование можно с 10.00 до 15.00. При этом при себе необходимо иметь документы – паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

В частности, в программу медицинского обследования входят:

  • Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин
  • Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре
  • Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра
  • Измерение артериального давления
  • Измерение внутриглазного давления, остроты зрения
  • Измерение мышечной силы (динамометрия)
  • Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела.

Ранее сообщалось, что кардиологи назвали способы борьбы с сердечным приступом.

ТОЛК

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