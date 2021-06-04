Горняк22: На барнаульском рынке 4 июня можно бесплатно проверить здоровье

Медобследование Фото: zdravalt.ru

Жители и гости краевой столицы смогут проверить несколько систем организма. По результатам обследования врач-терапевт даст заключение о состоянии здоровья

4 июня барнаульцы могут бесплатно пройти медицинское обследование на Янтарном рынке (ул. Сухэ-Батора, 3а), сообщает пресс-служба минздрава Алтайского края. Его проведут специалисты Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Пройти медобследование можно с 10.00 до 15.00. При этом при себе необходимо иметь документы – паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

В частности, в программу медицинского обследования входят:

Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин

Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре

Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра

Измерение артериального давления

Измерение внутриглазного давления, остроты зрения

Измерение мышечной силы (динамометрия)

Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела.

Ранее сообщалось, что кардиологи назвали способы борьбы с сердечным приступом.

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