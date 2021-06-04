Горняк22: Около 100 млн рублей уйдет на устранение последствий обрушения трубы на ТЭЦ-2

ТЭЦ-2 после обрушения трубы. Фото: Виталий Барабаш

Оборудование, к которому подключена труба, теперь ремонтироваться не будет. Расходы будут перенесены на введение в эксплуатацию запасных котлов

Директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» Игорь Лузанов заявил, что компания выделит дополнительно 100 млн рублей на подготовку к новому отопительному сезону на ТЭЦ-2 после обрушения трубы, сообщает ТАСС.

«Средства будут направлены на восстановление поврежденного в результате обрушения конвейера топливоподачи, эстакады, демонтаж трубы. В это финансирование включены расходы на монтаж крана высотой 100 м, расконсервацию необходимого оборудования, проведение его техобслуживания, соответствующего ремонта котлов, которые мы выведем из консервации», – сказал он.

Сейчас разбором трубы занимается новосибирская компания. Работы проводят альпинистами вручную в безветренные дни. Ориентировочно, на разбор потребуется около двух месяцев.

Изначально планировалось потратить на подготовку оборудования к новому сезону 465 млн рублей. Однако ЧП потребовало дополнительных вложений.

Ранее руководитель алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов назвал причиной обрушения трубы недостатки проектирования и низкое качество строительства. а. Обломки повредили систему топливоподачи. В результате на время многим барнаульцам снизили подачу тепла.

Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение второй трубы – было разрушено около 30 метров железобетонной конструкции. В результате был поврежден конвейер топливоподачи.

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