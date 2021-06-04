Горняк22: 55 человек заболели ковидом за сутки на Алтае: статистика на 4 июня
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
Чаще всего коронавирусную инфекцию обнаруживают у людей, заболевших ОРВИ и почувствовавших характерные симптомы. На втором месте — больные пневмонией
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 55 случаев коронавируса. Общее число заболевших на 4 июня в регионе сейчас составляет 51 867 человек, в том числе инфицированы 3 504 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 4 июня
- Семь зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все от инфекции. С начала пандемии скончались 3 264 пациента, все – взрослые.
- 144 заболевших ковидом находятся в тяжелом состоянии. Из них 51 человек подключен к аппаратам ИВЛ.
- 56 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. За все время вылечились 46 748 пациентов.
- 802 койки для ковидных больных оборудованы в крае. Из них с ИВЛ – 147, с кислородом – 777. Свободными на 4 июня остаются 185 мест.
- 3 484 теста на коронавирус сделали за сутки в крае. За всё время – более 1,49 млн тестов.
- 258,2 тысяч человек прививаются в настоящее время от коронавируса (первый и второй этапы вакцинации).
Новые случаи за сутки
Барнаул –19 ,
Бийск – 6,
Рубцовск, Камень-на-Оби – по 5,
Новоалтайск, Тальменский район – по 3,
Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский районы – по 2,
ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Ключевской, Панкрушихинский, Романовский и Шипуновский район – по 1.