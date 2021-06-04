Горняк22: В Новосибирске компания подростков избила школьницу из-за пляжного полотенца

Насилие Фото: pixabay.com

По предварительной информации, все задержанные молодые люди оказались воспитанниками городского детского дома. СК начнёт проверку инцидента

Вечером 1 июня в Новосибирске пятеро 18-летних молодых людей избили 16-летнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в Ленинском районе компания из трех девушек и двух парней нагнала потерпевшую и её 10-летнего брата, и начала избивать девочку из-за того, что она якобы наступила на чужое полотенце на пляже.

Директор супермаркета на проспекте Карла Маркса заметила конфликт и вызвала группу быстрого реагирования агентства безопасности «Гвардия». Они задержали нападавших и передали их сотрудникам полиции, сообщает NGS.

Ранее «Толк» сообщал, что двое жителей Алтая избивали и вымогали деньги у подростка. Молодые люди признались в содеянном, теперь их судьбу решит суд.

ТОЛК