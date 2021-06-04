Горняк22: Алтайские росгвардейцы спасли детский дом от подступающего огня

Росгвардия Фото: 22.rosguard.gov.ru

Сотрудники первые прибыли на место пожара и своими силами начали эвакуировать людей и тушить возгорание. Жертв удалось избежать

Сотрудники Росгвардии в Павловске эвакуировали детей из детского дома, которому угрожал пожар, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Во время патрулирования сотрудники заметили дым в районе соцучреждения. Приехав на место, они увидели, что рядом горит частный дом с хозпостройками.

Росгвардейцы сообщили о пожаре в полицию и МЧС и начали эвакуацию детей на безопасное расстояние. После этого они вместе с сотрудниками детдома до приезда пожарных начали тушить возгорание.

В результате происшествия сгорели хозяйственные постройки и часть веранды жилого дома, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали заключенного, сбежавшего из алтайской колонии.

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