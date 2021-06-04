Горняк22: Жил на балконе: в Москве двухлетний ребёнок выпал из окна 14 этажа

Место происшествия Фото: Прокуратура Москвы

Следователи установили, что в квартире на момент смерти ребенка находилась его мать, которая, по словам соседей, периодически злоупотребляла алкоголем

3 июня на юге Москвы двухлетний ребёнок разбился насмерть, выпав из окна на 14 этаже, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, рядом с жилым домом по улице Маршала Захарова нашли тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Москвы начала проверку по факту смерти ребёнка.

Стало известно, что погибший ребёнок жил на балконе. По словам соседей, родители ребёнка, 21-летний Александр и 23-летняя Таисия, злоупотребляли алкоголем, из-за двери были слышны крики, а мальчика часто видели в синяках и ссадинах. Семья жила на пособие. У пары есть ещё один ребёнок 2020 года рождения. По предварительной версии, ребёнок выпал из окна, потому что его забыли на балконе, сообщает Mash.

Ранее «Толк» сообщал, что пятилетняя девочка впала в кому, выпав из окна в Барнауле. Ребенок залез на подоконник в квартире на втором этаже, оперся на москитную сетку и упал вниз. Пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга

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