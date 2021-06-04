Горняк22: Три человека погибли в ночном ДТП на алтайской трассе

ДТП Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Авария случилась поздно ночью. Погибшие находились в отечественной легковушке. О состоянии тех, кто находился в другом авто, не сообщается

Ночью 4 июня на трассе Р-256 «Чуйский тракт» произошло серьезное ДТП с погибшими – столкнулись отечественный автомобиль ВАЗ-211440 и Renault RTP, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Предварительно известно, что 38-летний водитель отечественного авто, направляясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на «встречку» и столкнулся с легковушкой.

В результате ДТП погибли три человека – 38-летний водитель ВАЗа и его пассажиры – 33-летний и 30-летний мужчины.

Ранее сообщалось, что у Сибирской долины в Барнауле произошло жесткое ДТП с пострадавшими.

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