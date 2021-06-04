Горняк22: Алтайская певица 5 июня выступит на телевизионном шоу «Новая звезда-2021»

Ольга Шевченко Фото: instagram.com/eebezrukova76/

Министр культуры Алтайского края призвала активно поддерживать девушку и отправлять голоса за нее. Финал состоится в середине июня

Певица из Алтайского края Ольга Шевченко 5 июня выступит в шоу «Новая звезда-2021» на телеканале «Звезда». Об этом рассказала министр культуры края Елена Безрукова в своем Instagram. Выступление артистки состоится в 22.30 по местному времени.

«Я помню её давно, ещё когда она была девочкой в одном из лучших вокальных коллективов города Новоалтайска», – написала Безрукова.

Победителя телепроекта определит зрительское голосование, поэтому Безрукова призвала голосовать за землячку.

Ольга Шевченко – победительница музыкального телепроекта «Поверь в себя» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24 Алтай, трехкратная обладательница Гран-при музыкального направления фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста» и др.

Ранее сообщалось, что вокалистка из Алтайского края Ольга Шевченко будет представлять регион на Всероссийском музыкальном конкурсе «Новая звезда-2021», который транслируют на телеканале «Звезда». Эфиры проходят еженедельно. Финал конкурса состоится 13 и 14 июня.

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