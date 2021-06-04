Горняк22: Новосибирцы требуют освободить арестованного инспектора ДПС

ДПС Фото: ГИБДД.рф

Петиция размещена менее суток назад. Однако за это время ее подписали большое количество людей, и она может стать одной из самых популярных

Жители Новосибирска создали петицию на сайте Сhange.org с требованием освободить из-под стражи инспектора ДПС, который случайно застрелил 19-летнего парня. На момент публикации ее подписали более 18,5 тыс. человек.

«Давайте поможем Александру и его семье справиться с этим горем и обвинением в его сторону! Требуем тщательно провести расследование, привлечь водителя и пассажира к ответственности за препятствие задержания и оказание сопротивления сотруднику ДПС», – обратилась автор петиции Арина Шмерц.

В комментариях горожане поддержали действия полицейского, который, по их мнению, выполнял свой служебный долг.

«Несправедливо наказывать сотрудника за выполнение своей работы», «Лично я сотрудников ДПС недолюбливаю, но в данной ситуации полностью согласен с тем, что они действовали правомерно», – пишут новосибирцы под петицией.

Напомним, что 28 мая местный сотрудник ДПС в потасовке с молодыми людьми, которых остановили за тонировку, случайно выстрелил в голову Векилу Абдуллаеву, который позже умер в больнице. После этого посёлок заполонили машины с ОМОНом, а из города вывезли членов его семьи, которым угрожали расправой.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске суд арестовал инспектора ДПС, который выстрелил в человека. Против полицейского возбудили дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

ТОЛК