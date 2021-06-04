Горняк22: Почти 50% россиян мечтают об отдыхе в зарубежных странах

Отдых. Отпуск Фото: pixabay.com

По словам аналитиков, чем выше доход респондентов, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом

42% россиян назвали зарубежные страны лучшим местом для отпуска. Об этом стало известно из опроса SuperJob, сообщает «РБК».

При этом по результатам исследования 34% респондентов заявили, что идеальный отдых возможен только в России, ещё 24% опрошенных затруднились ответить, где лучше всего можно отдохнуть.

Странами, где можно провести отпуск мечты, оказались Турция (9%), Испания (8%) и Италия (7%). Часто респонденты называли и Таиланд (5%), Грецию(4%) и Египет (4%). 3% опрошенных упомянули США, Францию и ОАЭ.

Больше всего мечтают об отдыхе в России россияне старше 45 лет (39%), а вот молодые люди от 25 до 34 лет настроены на заграничный отдых (48%).

В России идеальным местом для отдыха назвали Сочи (17%), Крым (16%) и Санкт-Петербург (7%). Каждый двадцатый (5%) заявил о желании провести отпуск в родном городе.

Ранее «Толк» сообщал, что в России летом могут возобновить авиасообщение с Турцией. Глава Ростуризма напомнила, что решение о возобновлении перелётов принимает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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