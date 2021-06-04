Горняк22: Бейонсе и Jay-Z купили самую дорогую в мире машину

Бейонсе и Jay-Z Фото: instagram.com/beyonce

В 2019 году, по версии журнала Forbes, певица с суммой в 81 млн долларов заняла шестую строчку в списке самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Певица Бейонсе и её супруг рэпер Jay-Z приобрели самый дорогой автомобиль в мире за 28 млн долларов, сообщает «РИА Новости».

Стало известно, что речь идёт о новом синем кабриолете Rolls-Royce Boat Tail, который недавно представил автомобильный бренд.

«Считается, что этот роскошный автомобиль был создан специально для Бейонсе и Jay-Z», – рассказали в автомобильной отрасли.

Предполагается, что кабриолет был сделан для езды по дорогам Лазурного берега, где часто отдыхает семейная пара. Для комфортного путешествия в багажнике автомобиля установили холодильник с мини-баром и полноценную зону отдыха.

На то, что этот автомобиль спроектировали специально для музыкантов, может указывать и синий цвет, который любят супруги, с тех пор, как в январе 2012 года у пары родилась дочь Блю Айви Картер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars)

Сами супруги пока никак не прокомментировали информацию о новой покупке.

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