Горняк22: Алтайский производитель продуктов стал развивать «ознакомительную» розницу

Магазин "Алтайские закрома" Фото: "Толк"

АГП «Алтайские закрома» Александра Тернового открывает свои магазины в Барнауле, чтобы знакомить покупателей с новинками

Агропромышленная группа «Алтайские закрома» открыла магазин нового формата на пр. Социалистическом: в павильоне представлена продукция ее предприятий. Собственник компании Александр Терновой рассказал «Толку», что хотел бы расширять сеть, но пока для этого нет подходящих земельных участков.

В новом магазине представлены кондитерские и хлебобулочные изделия комбината «Хлеб-4», полуфабрикаты из мяса кур Новоеловской птицефабрики, мука, крупы и растительное масло.

21 мая, 8:03

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«Мы не собираемся составлять конкуренцию «Мария-Ра» или другим розничным сетям. Наши магазины – это способ познакомить покупателя с продукцией, представить новинки и побудить их искать на полках других магазинов», – рассказал Терновой.

Предприниматель говорит, что с удовольствием открыл бы около десяти подобных торговых точек в Барнауле в районах, где проживает молодежь. Однако изучив рынок коммерческой недвижимости, он понял, что цена аренды и продажи слишком высока. Это отразится на цене продукта и сроках окупаемости проекта.

«Помещения на первых этажах новостроек стоят около 80 тыс. рублей за кв. метр, аренда – 1,5 тыс. рублей. Даже тот, что построен на нашем участке на пр. Социалистическом, окупится только через два года. Готовый магазин будет слишком дорогой. Мы надеемся, что найдем понимание в администрации Барнаула, которая сможет выделить по две сотки для магазина алтайских продуктов. Ведь это в интересах жителей и экономики города, который получит рабочие места», – подытожил Терновой.

Продуктовая розница в Барнауле продолжает развиваться. Об открытии новых торговых точек заявляют ведущие сети: «Мария-Ра», «Магнит», «Пятерочка». Также город наполняют новички: в 2020 году в краевой столице начали развиваться «Красное и белое», «Бристоль», «Монетка» и другие бренды.

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