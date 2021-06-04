Горняк22: ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай возглавил Дмитрий Горбунов

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Горбунов – уроженец Иркутска. Имеет два диплома о высшем образовании ИрНИТУ по специальности «Информационные системы» и «Финансы и кредит»

Управляющим банка ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай назначен Дмитрий Горбунов. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба банка по Сибирскому федеральному округу.

Уточняется, что в новой должности он будет отвечать за развитие розницы финаново-кредитной организации в регионе, а также работу с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса.

По итогам первого квартала 2021 года кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай составил 66,3 млрд рублей, портфель привлеченных средств частных и корпоративных клиентов банка – 70 млрд рублей.

Прежний управляющий алтайским ВТБ Сергей Никулин покинул должность в конце марта – он возглавил отделение в Новосибирской области.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае начали повышаться ставки по ипотеке.

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