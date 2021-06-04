Горняк22: Алтайская налоговая заявила о сокращении более 350 сотрудников

Увольнение Фото: pixabay.com

Именно ФНС сообщила о наибольшей численности к увольнению. Всего службы занятости региона уведомили о планируемом высвобождении 1,3 тысяч сотрудников в ближайшие месяцы

Подразделения налоговой службы в Алтайском крае заявили о намерении сократить более 350 сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального управления по труду и занятости населения.

Речь идет об отделениях в пяти городах (Барнаул, Рубцовск, Новоалтайск, Славгород, Бийск) и ряде районов, в том числе Павловском.

По данным ведомства, именно ФНС заявила о наибольшей численности к сокращению работников в крае. Всего на конец мая в службу заявлено к высвобождению 1,3 тысячи человек.

При этом в управлении подчеркнули, что в большинстве случав происходят организационно-штатные мероприятия – оптимизация, реструктуризация с фактическим трудоустройством тех же работников на новые рабочие места.

«Как правило, массового высвобождения не происходит», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее главврач алтайской больницы оказалась в центре скандала, «похваставшись» министру сокращением штата.

ТОЛК