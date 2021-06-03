Горняк22: Сергей Шнуров презентовал свою новую группу «Зоя»

Сергей Шнуров Фото: кадр из youtube.com

О составе новой группы пока ничего неизвестно. По предварительной информации, презентация нового проекта состоится 2 июня на Петербургском экономическом форуме

Бывший лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров презентовал в Instagram свою новую группу «Зоя» и ее первый альбом «Это жизнь».

«Поехали! Зоя!» – написал певец в своём аккаунте, в котором удалил все прошлые публикации.

Стало известно, что в дебютный альбом вошло 14 песен, по стилю похожих на творчество группы «Ленинград», а вместо Шнурова композиции будет исполнять неизвестная вокалистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЗОЯ (@shnurovs)

В последний раз музыкант заявил о роспуске «Ленинграда» в мае 2019 года. Тогда Шнуров рассказал, что группа прекратит свою деятельность после тура по городам России, но при этом отметил, что «Ленинград» будет выступать на корпоративах.

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