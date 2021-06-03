Горняк22: Когда День Святой Троицы в 2021 году и что нельзя делать в праздник

Свеча. Храм. Зелень Фото: Daniel Wanke с сайта Pixabay

Через пятьдесят дней после того, как Христос воскрес, на апостолов сошел Святой Дух, и они отправились проповедовать по всему свету. Эта дата считается днем рождения христианской церкви

День Святой Троицы – один из двенадцати важнейших, то есть двунадесятых церковных праздников, пишет foma.ru. У него есть и другие названия: Пятидесятница, Сошествие Святого Духа, а иногда просто «Троица».

В 2021 года День Святой Троицы – 20 июня.

Троица всегда приходится на воскресенье. Верующие с утра идут в храм на праздничное богослужение Храмы на Троицу украшают зеленью, ветвями деревьев, пол устилают травой, а в вазы перед иконами ставят цветы. Священники облачаются в зеленые ризы, на службе читают коленопреклоненные молитвы. Вся эта торжественная атмосфера напоминает о победе Иисуса Христа над смертью и о Царстве Божием.

День Святой Троицы считается днем рождения Церкви. Ведь после сошествия Святого Духа апостолы заговорили на разных языках и, по сути, в этот момент стали проповедниками христианства, духовными учителями и наставниками.

Православная церковь не установила никаких бытовых запретов на Троицу 20 июня. Самое главное правило – сходить на богослужение и помолиться.

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