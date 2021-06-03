Горняк22: Как и когда правильно поливать огород: главные правила

Полив. Лейка. Огород Фото: pasja1000 с сайта Pixabay

Поливом лучше заниматься до 9-10 часов утра или вечером после 17 часов. Свежевысаженную рассаду поливают каждый день, а прижившиеся растения — раз в 2-3 дня

01 июня, 6:19

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Как правильно поливать огород

Большинство растений лучше поливать под корень, не оставляя луж на поверхности почвы, рекомендует «Российская газета».

В жаркую погоду днем растения лучше не поливать, предпочтительны раннее утро или вечер.

Если похолодало, нужно поливать растения в середине дня или утром.

Полив может быть редким, но обильным. Это лучше, чем частый, но недостаточный.

Чрезмерный полив может привести к гибели растений, а сырость создает идеальные условия для распространения и развития болезней.

Рассаде и семенам нужно, чтобы верхний слой почвы был увлажнен. А растениям побольше нужна глубинная влага.

Через несколько часов после полива можно разрыхлить почву. Это поможет сохранить влагу, и дать доступ для кислорода.

Температура воды при поливе должна быть 18-25 градусов.

Воды для полива должна быть химически чистой (без примесей солей и хлора), и желательно не жесткой.

Капуста очень любит влагу. Также частый полив необходим редису, редьке, щавелю, многолетнему луку, зелени. Огурцы надо начинать щедро поливать после начала цветения, как и томаты. Реже можно поливать свеклу, морковь, кабачки, картофель, фасоль, ревень, спаржу – они плохо переносят переувлажнение.

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