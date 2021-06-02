Горняк22: «Это результат равнодушия»: Томенко высказался о ЧП на батуте
Виктор Томенко Фото: Виталий Барабаш
Глава региона напомнил, что сейчас дети на каникулах, и задача родителей и властей — позаботиться о безопасном времяпрепровождении ребят
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ЧП с батутом в Барнауле, где получили травмы двое детей. Об этом он написал в своем Instagram.
По его словам, эта ситуация, а также история с истязанием 11-летней девочки, омрачают праздник, который празднуют 1 июня – День защиты детей.
«Все эти факты – результат недосмотра, недоработок, равнодушия и даже иногда халатности взрослых. Эти события – тревожные сигналы для всего нашего общества», – сказал он.
Глава региона напомнил, что распорядился проверить все аттракционы после случившегося 30 мая в районе Докучаево. Он отметил, что все службы быстро и качественно среагировали на ЧП, однако задача в том, чтобы такого не происходило.
В связи с этим он заявил, что в ближайшее время будет разработана и принята концепция безопасности детства.
Томенко подчеркнул, что сейчас особое внимание стоит уделить безопасности организации школьного досуга во время каникул.
Напомним, вечером 30 мая рядом с трамвайным кольцом в районе Докучаево батут с детьми неожиданно взлетел в воздух и «выбросил» их на трамвайные рельсы. В результате инцидента пострадали две девочки – трех и четырех лет. Обе находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.