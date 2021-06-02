Горняк22: Барнаулец хотел вернуть свою девушку, а стал жертвой лжеколдуньи

Гадалка. Карты Фото: pexels.com

Мужчина не получил желаемого результата — бывшая девушка не вернулась и даже не позвонила. Тогда он решил разобраться с колдуньей

37-летний барнаулец стал жертвой гадалки-мошенницы, которая развела его на 35 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Мужчина рассказал полицейским, что нашел в Интернете «любовную ворожею» и попросил ее приворожить бывшую девушку, которая ушла от него к другому.

Он перевел ей 35 тыс. рублей и начал ждать результата. Однако по прошествии времени девушка к нему не вернулась, и тогда мужчина решил связаться с колдуньей. Однако ему не удалось этого сделать и он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что бийский пенсионер потерял 2,5 млн рублей после звонка «сотрудника банка».

ТОЛК