Горняк22: Пятилетняя девочка выпала из окна детского сада в Бийске

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Дети вернулись после прогулки в группу на втором этаже, где в этот момент оказалось открыто на проветривание окно. Ребенок выпал в проем

Воспитанницу детского сада госпитализировали в Алтайском крае после падения из окна здания. Об этом сообщает сайт регионального управления СКР.

Инцидент произошел днем 1 июня в Бийске.

Как сообщили «Толку» в ведомстве, дети вернулись после прогулки в группу на втором этаже, где в этот момент оказалось открыто на проветривание окно. Пятилетняя девочка выпала в проем.

Пострадавшая получила перелом голени.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что воспитателя в этот момент в помещении не было.

Ранее «Толк» сообщал о том, что прокуратура проверит ЧП с падением ребенка из окна дома в Рубцовске

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