Горняк22: Смогут ли жители Алтая улететь в Турцию в июне 2021 и какая есть альтернатива

Отдых в Египте Фото: pixabay.com

Вице-президент алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) рассказала, какая альтернатива Турции есть у жителей края

Новость, что Турция не отроется для россиян с 1 июня, вряд ли кого-то удивила, но расстроила. Запрет на авиасообщение продлен минимум до 21 июня, сообщает сайт ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным портала, с 1 по 30 июня 2021-го более 338 тыс. туристов планировали отдохнуть на этом курорте. Жители Алтайского края также ждут, когда направление станет доступным.

Общая стоимость приобретенных на июнь туров составляет почти 274 млн евро

Игроки туристического рынка говорят, что надеяться на открытие Турции в июне 2021-го, конечно, можно, но делать прогнозы, откроется ли это направление – затея бессмысленная.

14 апреля, 8:03

За бортом: что ждет алтайских туристов в связи с закрытием перелетов в Турцию

Когда Турция откроет границы — неизвестно, альтернативой данному направлению может стать Египет, но при условии, что поставят чартерные рейсы

«С марта 2020 года не делаем никаких прогнозов. О каких прогнозах может идти речь, если решение продлить запрет приняли поздно вечером 31 мая. Но мы сейчас надеемся, что в Турции сделают правильно все выводы, посмотрят на опыт Египта и не допустят ситуации пятилетнего закрытия границ. И надеемся, что уже в июне все будет в порядке, и мы полетим в Турцию», – комментирует вице-президент алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич.

По ее словам, сейчас для туристов есть два основных альтернативных Турции направления: Кипр и Египет.

Если говорить про стоимость, то неделя отдыха в Египте (семь дней, шесть ночей) в отеле пять звезд по системе все включено начинается от 75 тыс. рублей на человека, размещение уровнем чуть ниже (четыре звезды) – 72 тыс. на человека.

Кипр на завтраках обойдется от 51 тыс. на человека. На ближайшие даты можно найти «горящую» путевку за 36 тыс. рублей на человека, такой вариант подходит тем, кто готов лететь «хоть завтра».

Сравнивать эти цены с предположительной стоимостью отдыха в Турции в июне 2021-го – некорректно, говорят игроки рынка. Поскольку много туристов, которые перенесли отдых с 2020 года, и переносили их по старому курсу евро. Сейчас людям придется доплачивать и скорее всего перебронь пойдет по новому курсу евро, который значительно вырос с апреля прошлого года.

Сейчас и туристы, и игроки туристического рынка надеются, что Турция все же станет доступной в конце июня. Тем более что постепенно границы открываются. Так же российским туристам будут рады Черногория, Греция, Болгария.

«Да, ситуация сложная, но мы в ней живем больше года и уже хочется хороших новостей», – резюмировала Томашевич.

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