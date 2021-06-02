Горняк22: Штормпрогноз из-за аномальной жары передали в Алтайском крае

Лето. Солнце Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В краевой столице тепловой максимум придется на 2 и 3 июня – столбики термометров в Барнауле будут показывать до +33 градусов

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайно жаркой погоды. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По данным ведомства, аномальная жара ожидается в период с 1 по 5 июня местами по югу края. Максимальная температура воздуха может составить +30 градусов и выше.

В краевой столице тепловой максимум придется на 2 и 3 июня – столбики термометров в Барнауле будут показывать до +33 градусов. Затем температура воздуха пойдет на спад.

При этом вплоть до 7 числа в крае сохранится высокая, а местами – чрезвычайная – пожароопасность.

Ранее «Толк» сообщал о том, что спасатели защитили алтайский поселок от подступающего лесного пожара

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