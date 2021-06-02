Горняк22: Бывший «Грааль» в Барнауле перестроят под новый формат в июле

Магазин на пр. Красноармейском, 26 Фото: АН "Зима-лето"

Новый собственник подбирает арендаторов в отремонтированные помещения бывшего посудного магазина на пр. Красноармейском в Барнауле

В Барнауле на пр. Красноармейском, 26 заканчивается реконструкция здания, в котором ранее работал магазин «Грааль». Как сообщил «Толку» собственник Денис Козлов, сейчас идут переговоры с потенциальными арендаторами. Их может быть один или два.

Бизнес Дениса Козлова связан с продажей садово-огородных товаров и флористикой. Он планировал работать в обновленном здании сам, поэтому продумывал фасад под свою тематику и даже придумал название Green.

«Это здание в историческом центре города и расположено на красной линии, поэтому мы ответственно подошли к дизайну фасада», – рассказал Козлов.

Но в итоге он решил сдать обновленный магазин в аренду. Помещением интересуются федеральные рителеры «Магнит», «Пятерочка» и другие, а также идут переговоры с банками.

Ожидается, что реконструкция на пр. Красноармейском, 26 завершится в начале или середине июля. Собственник планирует также сделать подсветку фасада и благоустройство прилегающей территории.

ТОЛК