Горняк22: С 1 июня в России стала обязательной маркировка сыра и мороженого

Сыр Фото: pixabay.com

По словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, все участники оборота проинформированы, что переносов сроков обязательной маркировки молочной продукции не будет

С 1 июня в России началась обязательная маркировка мороженого и сыра, сообщает ТАСС.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассказали, что регистрацию и учет продукции в государственной системе маркировки «Честный знак» прошли 85% производителей мороженого и 100% – сыра. Готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и небольшие производители.

«Более 1 млрд кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии. На сегодня полностью готовы 57 типографий. Система справляется с высокой нагрузкой и работает без задержек и сбоев. При этом 99% документов обрабатывается менее, чем за 10 минут», – рассказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

С 1 сентября начнется второй этап маркировки молочной продукции для товаров сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря – для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Кроме того, с 1 декабря 2022 года станет обязательной маркировка продукции для фермеров, которые намерены продавать напрямую или через розницу. С 1 декабря 2023 года будет введён поэкземплярный учет молочной продукции.

Ранее «Толк» сообщал, что в России может начаться дефицит мороженого из-за правил маркировки. Российские производители мороженого рассказали, что столкнулись с проблемой поставки и монтажа оборудования для маркировки продукции.

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