Горняк22: Что предвещают туман и обилие росы: народные приметы на 1 июня

Колодец. Туман Фото: Pixabay

Какого святого почитала православная церковь 1 июня и по каким приметам крестьяне предсказывали погоду и качество урожая

1 июня – день памяти святого князя московского Димитрия Донского. Он родился в 1350 году, был сыном Ивана II и внуком Ивана I Калиты. Воспитанием мальчика занимался митрополит Московский и всея Руси святитель Алексий. Князь Димитрий активно занимался объединением русских земель, возвел в Москве белокаменный кремль и выступил против Золотой Орды, одержав победу на Куликовом поле, уточняет сайт Vsyamagik.ru.

Народные приметы на 1 июня:

Если в первые дни июня идет дождь – весь месяц будет сухой. Вороны садятся клювами в одну сторону – будет сильный ветер. Выпало много росы – год будет плодородным, а туманы в начале июня предвещают обилие грибов. Если ночи теплые, то урожай окажется богатым.

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