Горняк22: «Бийский элеватор» выкупила небольшая новосибирская фирма

Бийский элеватор Фото: npk.nsk

Всего в торгах участвовали три компании — две новосибирские и одна алтайская. В итоге объект реализовали в два раза дороже начальной цены

«Бийский элеватор», который принадлежал обанкротившемуся агрохолдингу «Изумрудная страна», выкупила небольшая новосибирская фирма «Сноп», пишет «Алтапресс».

По данным источника, компания непосредственно связана с «Новосибирской продовольственной корпорацией». Теперь ей принадлежит 36 объектов недвижимости элеватора, которые находились в залоге. Среди них два участка в Бийске общей площадью около 23 тысяч «квадратов», здание элеватора, склады, силосный корпус, мельница, гречезавод, цех по производству макаронных изделий, подстанции и др.

Стартовая цена лота составляла 64 млн рублей, однако реализовать его удалось дороже более чем в два раза – за 135,4 млн рублей.

В торгах участвовали три компании — «Сноп», «Новосибирская продовольственная корпорация» (НПК) и «Гилевский элеватор».

В начале 2021 года фирма «Сноп» приобрела за 11 млн рублей движимое имущество «Бийского элеватора». В июле состоятся еще одни торги — в лот входит не заложенная недвижимость и движимое имущество «Бийского элеватора».

Ранее сообщалось, что имущество Бийского элеватора в 2019 году выставили на торги за 35 млн рублей. Еще в 2014 году предприятие признали банкротом. Одним из кредиторов является Россельхозбанк с суммой требований 2,7 миллиарда рублей. Отмечается, что оборудование находится в рабочем состоянии, здание технически оснащено.

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