Горняк22: Алтайский край улучшил свои позиции в социально-экономическом рейтинге

Алтайский край. Стела Фото: Анна Меньшикова

Регион поднялся на две позиции, что может свидетельствовать об улучшении социально-экономической ситуации в крае за год

Алтайский край оказался в середине рейтинга социально-экономического развития регионов по итогам 2020 года, заняв 41-е место. Об этом говорят данные РИА «Рейтинг».

При этом годом ранее позиция региона была хуже – он находился на 43 строчке списка.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО. Среди аутсайдеров – Еврейская автономная область, Республика Тыва и Республика Алтай.

При составлении списка учитывали объем производства товаров и услуг, объем доходов консолидированного бюджета, численность занятых в экономике и оборот розничной торговли.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в топ-10 регионов с наименьшим давлением на бизнес.

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