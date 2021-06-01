Горняк22: Эксперт предположил, когда в России перестанут расти цены

Магазин. Супермаркет Фото: pixabay.com

По словам эксперта, август и сентябрь традиционно являются периодом снижения цен на плодоовощную продукцию, а динамика цен в осенние месяцы будет зависеть от количества и качества собранного урожая

Возвращение инфляции к нормальным темпам возможно при развитии конкуренции в торговле и производстве, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, сообщает «Прайм».

«Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике, нарушились установленные связи и алгоритмы работы. Одним из последствий этого дисбаланса стал рост мировых цен на сырьё (металлы, древесину, продукцию нефтехимии), а также готовую продукцию», – рассказала она.

Кроме того, на рост цен повлияли вспышки заболеваний животных (птичий и свиной грипп) и плохие погодные условия.

Эксперт отметила, что динамику цен на продовольственном рынке может изменить только новый урожай. В летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится. Кроме того, летом замедлится рост цен на рынке потребительских промышленных товаров.

«Рост цен на строительные материалы летом, скорее всего, не слишком изменится, поскольку многие начинают ремонт жилья или новое строительство», – добавила эксперт.

Ранее «Толк» сообщал, что селяне Алтайского края возмущены обрушением закупочных цен на молоко. Жители алтайских сел, занимающиеся ведением подсобного хозяйства, заявили, что закупочная цена на молоко снизилась до 19 рублей за литр.

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