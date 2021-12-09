Горняк22: Сеть минимаркетов «Квартет вкусов» уходит из Барнаула

Супермаркет Фото: pexels.com

За время существования компания, принадлежащая крупному ретейлеру техники DNS, запустила в столице Алтайского края шесть отделов

В Барнауле после двух лет работы закрывают магазины сети «Квартет вкусов», сообщает «Амител».

Решение принято руководством «в связи с пересмотром бюджета на 2022 год», пояснили журналистам в компании.

Уточняется, что некоторые точки прекратили работу уже 6 декабря.

С 2019 году сеть, которая принадлежит ретейлеру техники DNS, запустила в столице Алтайского края шесть отделов, в том числе на улицах Молодежная и Солнечная Поляна, на Павловском тракте.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле продают офисные помещения в КДМ-маркете.

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