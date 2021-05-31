Горняк22: Водителей Барнаула обвинили в незнании правил после ДТП на кольце
Момент ДТП Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"
Водитель легкового авто пренебрег правилом совершать съезд с кольца по крайней правой полосе и в результате получил удар в бок
Жаркие дискуссии развернулись в одном из пабликов Барнаула после очередного ДТП на перекрестке с кольцевым движением – видео аварии появилось в соцсетях.
Инцидент произошел вечером 29 мая на пересечении улиц Малахова и Юрина.
Судя по опубликованным кадрам, водитель легкового авто пренебрег правилом совершать съезд с кольца по крайней правой полосе и в результате получил удар в бок от второй легковушки. После столкновения автомобили разлетелись в разные стороны – одно едва не угодило под трамвай, а второе «затормозило» о пассажирский автобус.
Под постом горожане оставили более 340 комментариев, общий смысл большинства из которых сводится к тому, что многие водители не знают ПДД.
«Кольца проезжать у нас прям таки добрые 60% не умеют, причём начиная с поворотника. Как включат левый так и все кольцо едут с включённым»,
«Реально надоели ездуны, которые заезжают сразу в центр и съезжают с центра, ещё и сигналят и орут когда их поджимаешь»,
«Спасибо за наглядное пособие, как делать не надо»,
«Одним незнайкой ПДД меньше», – пишут они.
Днем ранее в Барнауле две человека пострадали в результате наезда авто.