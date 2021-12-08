Горняк22: Дело об «откате» бывшему первому вице-премьеру РА идет в суд

Роберт Пальталлер Фото: altai-republic.ru

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления

В Республике Алтай готовят передать в суд материалы уголовного дела по факту дачи взятки через посредника первому заместителю председателя правительства Республики Алтай Роберту Пальталлеру. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Обвиняемый – заместитель директора строительной фирмы «Комплекс», которая заключила с местным АИЖК договор подряда на достройку жилых домов в Майме.

По данным следствия, Пальталлер предложил директору АИЖК передавать ему денежные средства в размере трех процентов от стоимости выполняемых работ «за обеспечение перечисления аванса «Комплексу», последующую приемку выполненных работ и их своевременную оплату».

«С указанным предложением обвиняемый согласился и в период с октября 2015 года по март 2016 года несколькими частями передал денежные средства в сумме 820 тысяч рублей в качестве взятки», – сообщили в ведомстве.

Уголовное преследование директора АИЖК за посредничество прекратили в связи с его активным участием в раскрытии преступления. Дело в отношении Пальталлера по обвинению в ряде коррупционных должностных преступлений находится на рассмотрении в суде.

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