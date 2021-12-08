Горняк22: Что такое грейс период, как он работает и почему этот термин полезно знать
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Грейс период – это понятие, знакомое пользователям банковских кредитных карт. Простыми словами, это время, в течение которого можно бесплатно пользоваться кредитными деньгами
Что такое грейс период
Грейс период (грейс-период, с англ. grace period) – льготный период уплаты процентов по кредиту. В этот промежуток времени владелец кредитной (или овердрафтной) карты может пользоваться заемными средствами бесплатно либо по сниженной процентной ставке. Главное условие – погасить всю задолженность до окончания грейс периода, объясняет banki.ru.
Иными словами, в грейс период проценты за использование кредитных средств не начисляются, уточняет vc.ru.
Сколько длится грейс период
Обычно в российских банках льготный период на кредитные карты длится от 30 дней. Время действия беспроцентного периода устанавливается банком.