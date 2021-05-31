Горняк22: Алтайский омбудсмен не нашел нарушений в колониях Рубцовска

В колонии Фото: pixabay.com

Проверяющие осмотрели помещения для нарушителей режима содержания, побывали в медсанчастях и провели прием осужденных по личным вопросам

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае посетил с проверкой четыре колонии Рубцовска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

В ходе визита Борис Ларин вместе с врио прокурора города по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Дмитрием Букало посетили ИК-4, ИК-5, ИК-9 и ИК-10.

Проверяющие осмотрели помещения для нарушителей режима содержания, побывали в медсанчастях и провели прием осужденных по личным вопросам.

«По итогам посещения учреждения Уполномоченный отметил, что условия, в которых содержатся осужденные, отвечают требованиям законодательства РФ», – отметили в ведомстве.

Ранее «Толк» сообщал о том, что осужденным в Алтайском крае разрешили прибраться на мемориалах и памятниках.

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