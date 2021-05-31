Горняк22: СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела после ЧП с батутом в Барнауле

Следственный комитет России Фото: СКР

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента в рамках доследственной проверки

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела после опрокидывания батута с детьми в Барнауле. Об этом «Толку» сообщила представитель регионального управления ведомства Людмила Рязанцева.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщила она.

По словам Рязанцевой, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента в рамках доследственной проверки.

Днем 30 мая возле барнаульского ТЦ «Район» произошло опрокидывание надувного батута с детьми. В результате инцидента как минимум двое девочек в возрасте трех-шести лет получили травмы. Что стало причиной произошедшего – пока не известно.

Первоначально сообщалось, что устройство лопнуло от перегрева или излишнего давления, затем появилась информация, что батут сорвало со строп.

ТОЛК