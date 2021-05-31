Горняк22: Одна из пострадавших на батуте в Барнауле девочек в крайне тяжелом состоянии

Скорая помощь. Врачи Фото: Анна Меньшикова

В результате происшествия у ТЦ «Район» пострадали два ребенка, детскими реанимационными бригадами их доставили в больницу скорой медицинской помощи

Медики оценивают состояние одной из пострадавших на батуте в Барнауле девочек как крайне тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Уточняется, что в результате происшествия у ТЦ «Район» пострадали две трехлетние девочки, детскими реанимационными бригадами их доставили в больницу скорой медицинской помощи.

«Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое», – сообщили в ведомстве.

Детям оказывают экстренную медицинскую помощь, проводят все необходимые диагностические и лечебные процедуры, отметили в минздраве.

Днем 30 мая возле барнаульского ТЦ «Район» произошло опрокидывание надувного батута с детьми. В результате инцидента две девочки получили травмы.

Что стало причиной произошедшего – пока не известно. Первоначально сообщалось, что устройство лопнуло от перегрева или излишнего давления, затем появилась информация, что батут сорвало со строп.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Ведомство устанавливает владельцев аттракциона.

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