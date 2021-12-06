Горняк22: Сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Большунов Фото: @bolshunov.skigonki/Instagram

Лидером гонки стала команда принимающей соревнования страны — сборная Норвегии, их же соотечественники заняли третью ступень пьедестала

Сборная России стала второй в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехамере. Трансляцию забега вели крупнейшие телеканалы страны.

За команду выступили Илья Семиков, Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. От лидеров забега – норвежцев – россияне отстали на 0,2 секунды.

Третье место также досталось хозяевам трассы.

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